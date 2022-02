Preso il piromane dei cassonetti: è una vecchia conoscenza con l'accendino facile

FANO - individuato dai carabinieri di Fano il presunto piromane ritenuto responabile di diversi cassonetti incendiati. È stato denunciato a piede libero un 39 enne, con precedenti di polizia risalenti al 2005 per fatti simili, per una serie di incendi avvenuti tutti in tempo di notte in Fano e che hanno distrutto quattro cassonetti Aset, in via Lambruschini e Don Bosco, via Dante Alighieri ,e l’ultimo in sequenza, proprio la notte dell’8 febbraio, in via Giacomo Cecconi.

I Carabinieri, allertati dal personale Aset, hanno individuato il soggetto presunto responsabile dei roghi. L’uomo, un 39 enne fanese, è stato individuato nell’immediatezza dei fatti nei pressi dell’ultimo obiettivo colpito ed era già attenzionato dalle forze dell’ordine, proprio per i suoi trascorsi di polizia risalenti al 2005. Il predetto, a seguito degli accertamenti svolti, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Pesaro per il reato di danneggiamento seguito da incendio.

