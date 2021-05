Cerca di scappare e ha un documento fasullo, ma la Polizia riconosce e arresta il predone delle spaccate

FANO - Cerca di scappare e ha un documento fasullo, ma la Polizia di Fano riconosce e arresta il predone delle spaccate speicalizzato nei colpi in banca.

Grazie anche alla stretta collaborazione con la Polizia Stradale, gli agenti del Commissariato hanno tratto in arresto un cittadino italiano, già conosciuto alle Forze di Polizia. Lo stesso era stato notato dai poliziotti aggirarsi tra le vie cittadine nei quartieri di Sant’Orso, di Rosciano e di Centinarola. L’uomo, che si trovava a bordo di una vettura unitamente ad un’altra persona, alla vista della pattuglia tentava di allontanarsi lungo la Statale Adriatica, dirigendosi verso sud. L’intervento coordinato degli equipaggi del Commissariato e della Polizia Stradale, consentiva di bloccare il mezzo all’altezza di Marotta. Il soggetto in questione nella circostanza esibiva un documento di identità, che a seguito degli approfondimenti effettuati dagli agenti, risultava essere stato contraffatto, motivo per il quale veniva denunciato. Inoltre, una volta risaliti alle vere generalità dell’uomo, i poliziotti appuravano che a suo carico era stato emesso dal Tribunale di Siena un provvedimento di fermo, in quanto ritenuto far parte di un gruppo specializzato nella consumazione di furti ai danni di istituti bancari tramite la tecnica “della spaccata” ed attivo su tutto il Territorio Nazionale. Per tale motivo lo stesso veniva condotto in carcere.

