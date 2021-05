A fuoco un camion che trasporta paglia, momenti di paura e traffico caos in via Bramante

MACERATA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11.30 a Macerata, in via Bramante, per l'incendio di una motrice di un camion che trasporta paglia. La squadra dei pompieri, con due autobotti, ha spento le fiamme evitando che si propagassero al carico del mezzo pesante. Momenti di paura ma fortunatamente l'allarme è subito rientrato. Traffico in tilt.

Ultimo aggiornamento: 13:47

