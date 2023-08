FANO - A causa del calo delle nascite, l’Amministrazione Comunale ha deciso di cambiare la destinazione di un’area nei pressi della chiesa di Fenile, dove era prevista la realizzazione di una scuola per l’infanzia, mettendola a disposizione dell’oratorio della parrocchia. Dopo l’approvazione della variante, quindi si procederà alla stipula di un contratto di comodato gratuito.

Gli interventi

Ma nonostante siamo nel pieno delle vacanze, l’inizio dell’anno scolastico non è molto lontano. E’ proprio in questo periodo che l’assessorato ai Lavori Pubblici esegue una serie di interventi nelle scuole, affinché gli edifici si presentino nelle migliori condizioni al rientro degli studenti. Il 24 agosto prossimo sarà approvato un intervento di efficientamento energetico per la scuola per la scuola materna Collodi di Gimarra che consiste, così come ha rivelato l’assessora Barbara Brunori con la sostituzione dell’impianto termico, l’isolamento della copertura e la realizzazione del fotovoltaico.



Il progetto

Esiste poi un progetto che contempla vari lavori per un totale di 200.000 euro. Questo comprende il ripristino di alcune aule della scuola di Sant’Orso, già oggetto di bonifica dopo le infiltrazioni invernali che si erano verificate dal tetto; saranno rifatti gli intonaci e ritinteggiate le pareti. Prima di completare i lavori si è preferito osservare un periodo d’attesa per verificare se la sostituzione della guaina del tetto fosse risolutiva. Accertato questo, ora si procede. Lo stesso procedimento è stato assunto per i danni che sempre la pioggia aveva provocato all’interno della scuola elementare Gentile del porto. Anche qui verranno rifatti intonaci e tinteggiatura.



Alla scuola di Metaurilia, rifornita recentemente di nuove tende per contemperare l’insolazione, verranno sostituiti parte degli infissi, quelli più ammalorati, perché per i restanti è in programma una pratica Gse che consente un finanziamento agevolato. La scuola dell’infanzia Gaggìa di Fano due, verrà fornita di un nuovo bagno. Alla scuola del Vallato è prevista la tinteggiatura di un’aula, anch’essa danneggiata dalla umidità.



Sono previsti inoltre alcuni interventi sui giardini scolastici: alla Luigi Rossi in centro storico, dove si rende necessario ripristinare il livellamento della terra e alla scuola Tombari di Bellocchi, dove a causa del dilavamento delle acque sono emersi alcuni tombini che si rendono pericolosi per il passaggio degli alunni. Qui dovrà essere sistemata anche una perdita d’acqua che è presente nel seminterrato. All’asilo del Manfrini verrà rifatta la tinteggiatura e verranno posizionate alcune zanzariere, mentre alla scuola del Poderino, oltre a questi interventi, verranno sostituite alcune piastrelle di pavimentazione.



La manutenzione

Questo per quanto riguarda gli interventi di cura e manutenzione. «Poi - ha aggiunto l’assessora Brunori – a settembre partirà l’esecuzione di progetti ben più onerosi, come la costruzione della nuova scuola materna di Cuccurano nelle vicinanze della nuova scuola elementare, la costruzione del nuovo asilo nido di Bellocchi e la demolizione e ricostruzione in forma più ampia della scuola materna del Vallato».