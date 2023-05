FANO Nell’anno 2022, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona hanno proseguito nelle attività per il recupero dei Beni Culturali illecitamente sottratti. L’attività ha riguardato anche Fano poichè le indagini hanno consentito accertare che all’interno di una abitazione privata di un cittadino di Fano era presente una collezione archeologica composta da 9 epigrafi provenienti dalla zona di Roma. La collezione è stata sequestrata.

Riconsegnato il dipinto del Bassano rubato 47 anni fa al museo Piersanti. L’opera stava per essere venduta online

L’attività eseguita anche grazie alla collaborazione del personale della Soprintendenza, ha permesso di individuare che le epigrafi sequestrate, così come appurare per il tramite di una pubblicazione edita nell’anno 1953, provenivano dall’area archeologica di Ostia Antica da dove erano scomparse dopo il 1940. Tutte le epigrafi sono state restituite e ricollocate all’interno dell’area del Parco Archeologica di Ostia Antica.

Controlli



Nel corso delle indagini sono stati controllati 78 aree archeologiche, 132 aree paesaggistiche, 140 esercizi antiquariali e 28 mercati e fieri antiquariali. Le attività di contrasto poste in essere dal Nucleo Tpc di Ancona hanno consentito il recupero di 34.729 beni antiquariali, archivistici, librari, paleontologici e archeologici, per un valore stimato di alcuni milioni di euro. Denunciate 123 persone delle quali 27 per reati in danno del paesaggio). Recuperati: 461 beni antiquariali, archivistici e librari, 2.267 reperti archeologici di cui: 1.415 interi, 72 frammenti e 780 di numismatica archeologica e 32.001. reperti paleontologici.