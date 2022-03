Arriva dal New Jersey sulle tracce sul bisnonno e riabbaccia la sua grande famiglia di origine

FANO - Cercava le sue radici italiane, la statunitense Margaret Lawrence le ha trovate a Fano nella numerosa famiglia Generali. «Ho ricevuto un’accoglienza che mi ha lasciato senza parole, perfino inattesa per il tanto calore ricevuto», diceva ieri, in inglese, mentre visitava l’eremo a Montegiove. Una tappa simbolo della vacanza nel nostro Paese, intrapresa giorni addietro insieme con il marito Jeffrey Temple, sia per la bellezza del luogo sia per ragioni affettive.

Il padre venne 70 anni fa

Margaret ha infatti viaggiato dal New Jersey, lo Stato Giardino della costa atlantica che il fiume Hudson divide da New York City, portando con sé nella memoria del cellulare una fotografia degli anni Cinquanta: ritrae suo padre Norman e sua nonna Maria Generali sul sagrato della chiesa a Montegiove. Al loro fianco padre Tarcisio Generali, pittore longevo e molto apprezzato dai fanesi. Circa settant’anni dopo Margaret e Jeffrey si sono fatti fotografare nello stesso posto. Il punto di partenza per la ricerca sulla storia familiare è una vecchia fotografia in bianco e nero di Giovanni Generali, risalente al XIX secolo. Era il padre di Michele, l’ultimo dei suoi cinque figli, che lasciò la casa nel quartiere Colonna per emigrare negli Stati Uniti d’America alla ricerca di lavoro e migliori condizioni di vita.

La nonna Maria

Un’ulteriore molla è costituita dalla curiosità di Margaret per nonna Maria, figlia di Michele. «Morì quando ero bambina e ne avevo un ricordo attenuato, quindi sono stata spinta a saperne di più», racconta Margaret. Il contatto con i parenti fanesi è stato facilitato dalle reti social e dopo un iniziale scambio di fotografie i contatti con il ramo italiano della famiglia si sono estesi a macchia d’olio.

«Margaret è rimasta colpita dall’immediatezza delle risposte ai suoi post e di conseguenza ha iniziato a programmare il viaggio a Fano», affermavano ieri alcuni parenti che stavano accompagnando lei e il marito Jeffrey nella visita all’eremo di Montegiove. «Margaret – hanno aggiunto – sarebbe partita già un paio di anni fa, ma lo scoppio della pandemia l’ha costretta a rinviare i suoi progetti». I cinquantacinquenni coniugi statunitensi hanno trascorso alcuni giorni nella nostra città: «È più che bella», hanno detto.

Il programma del viaggio, il primo in Italia, prevede per la giornata odierna la partenza per Venezia e per Roma, dove Margaret e Jeffrey contano di incontrare altri componenti della famiglia e di ammirare due fra le più affascinanti città del Bel Paese, prima di salire sull’aeroplano del ritorno negli Usa.

«Torneremo presto»

«Torneremo presto», hanno assicurato all’unisono. In totale la loro permanenza nello Stivale durerà una dozzina di giorni. La vacanza a Fano è stata cadenzata da riunioni e cene con i parenti, alla più recente ha partecipato una ventina di persone. «La famiglia è numerosa e ha le sue radici nelle campagne a Roncosambaccio», assicura Michele Generali, considerato lo storico di casa. Ricorrendo a un’apposita applicazione che utilizza anche le fotografie, insieme con le date e altre informazioni, Margaret e Jeffrey hanno elaborato un albo genealogico che risale a diverse fra le generazioni precedenti. «L’occasione è propizia – conclude Maurizio Vizzini, anche lui della famiglia – per ricordare all’amministrazione fanese di intitolare una via e la sala consiliare a padre Tarcisio Generali».

