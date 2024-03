Elezioni nella Federazione Russa, il pesarese Mauro Murgia invitato come osservatore internazionale

PESARO - In occasione delle elezioni presidenziali nella Federazione Russa previste per il 17 marzo, il pesarese Mauro Murgia, sociologo, già del Dipartimento Esteri del PCI, è stato invitato insieme ad altri italiani a partecipare in veste di osservatore internazionale.

Gli osservatori

Lo scopo della partecipazione l'osservazione delle modalità di voto e del rispetto dello stesso. Mauro Murgia, in partenza domani, sarà poi nella Repubblica dell'Ossezia del Nord ed il giorno dopo il voto parteciperà ad una conferenza stampa. Sono decine gli osservatori italiani, europei e del resto del mondo che saranno presenti in tutto il territorio della Federazione Russa.