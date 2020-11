Elena Venturi prepara l’uovo fritto al tartufo

Elena Venturi, chef dell’Osteria Braceria da Plinc, suggerisce una ricetta semplice, ma di grande effetto. Ingredienti un uovo a persona, 400gr di parmigiano, pan grattato, 400gr di panna fresca, 1 tartufo bianco. La preparazione: cuocere l’uovo in una casseruola con acqua a temperatura costante di 62°, per 35 minuti, facendo attenzione a non portare a ebollizione. Raffreddare l’uovo, in acqua fredda o ghiaccio, sgusciarlo e, dopo un passaggio nel pan grattato, friggerlo in padella. Preparare una fonduta di parmigiano scaldando, a 70°, la panna fresca a cui aggiungere il parmigiano reggiano. Prima di impiattare, salare leggermente l’uovo e depositarlo sul letto di fonduta, quindi lamellare il tartufo bianco di Acqualagna (10 grammi). In abbinamento si consigliano le bollicine dell’Impero Brut della cantina Mancini di Pesaro, oppure il Bell’Antonio della Tenuta Santi Giacomo e Filippo di Urbino.

