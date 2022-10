Eclissi solare parziale nelle Marche, lo spettacolo (visto da Pesaro) del Sole preso a morsi dalla Luna

Il sole preso a morsi dalla Luna. L'eclissi parziale di Sole è stata osservata nelle Marche. A Pesaro, in piazzale della Libertà, alla presenza di molte scolaresche e curiosi guidati, in un punto pubblico, dal Gruppo Astrofili Pesarese. L'eclissi parziale era visibile in tutta Italia, meteo permettendo. L’evento, patrocinato dal Comune di Pesaro, era previsto dalle 11 alle 13.20. Il massimo si è raggiunto, come previsto, si è avuto alle 12.20 quando il Sole è stato coperto per quasi il 20%.

Il perché dell'eclissi solare e quando ci sarà di nuovo

La Luna è passata di fronte al disco solare, oscurandone una parte. Quanta ampia questa parte, è dipeso da dove ci si trovava al momento. Il fenomeno è stato infatti meno rilevante nelle regioni occidentali, più significativo verso est. La prossima eclissi sarà nel 2024 e sarà visibile solo negli Usa. Le prossime, visibili anche dall'Italia, saranno il 29 marzo 2025 e il 12 agosto 2026.