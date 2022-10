Eclissi solare, domani l'appuntamento: ecco dove e a che ora sarà possibile vedere il fenomeno a Pesaro

PESARO Domani eclissi di sole, tutti con il naso all’insù e a Pesaro viene organizzato anche un punto di osservazione pubblica per consentire di ammirare l’affascinante fenomeno astronomico. Si tratta di una eclisse parziale di sole che sarà comunque visibile in Italia. Per questo il Gruppo Astrofili Pesarese, che da oltre 30 anni è attivo a Pesaro nella divulgazione dell’astronomia, organizza un’osservazione pubblica mettendo gratuitamente a disposizione alcuni dei suoi strumenti per poter osservare il fenomeno in sicurezza.

Appuntamento vicino alla Palla

L’evento, patrocinato dal Comune di Pesaro, si svolgerà in piazzale della Libertà (Palla di Pomodoro) a partire da domani mattina alle 11 e proseguirà fino al termine dell’eclisse previsto per le 13.20. L’eclisse solare si verifica quando la nostra stella viene oscurata in tutto o in parte dalla Luna. E’ un fenomeno abbastanza raro perché è necessario che i due astri siano quasi perfettamente allineati. L’eclisse di martedì 25 ottobre vista da Pesaro inizierà alle 11.21 e raggiungerà il massimo alle 12.20 quando il Sole sarà coperto per quasi il 20%. Dato che osservare il sole senza adeguata protezione è estremamente pericoloso, il Gruppo Astrofili invita tutti gli interessati a raggiungerlo in Piazzale della Libertà per osservare l’evento in sicurezza.