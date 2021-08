PESARO - "Candele sotto le stelle" solo con il Green pass: «Ma tampone gratuito per i non vaccinati». Dopo la Fiera di San Nicola, anche per l'ingresso alla popolare manifestazione del 10 agosto viene posto il vincolo del Green Pass Covid. Ad annunciarlo il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sui social: "Il 10 agosto si terrà la tradizionale "Candele sotto le Stelle". Domani in conferenza stampa presenteremo il programma. Nonostante sia un evento diffuso, crediamo giusto introdurre il #greenpass per parteciparvi, visto che dal 6 agosto verrà introdotto in tutta Italia.

Abbiamo concordato con il prefetto che i controlli verranno effettuati a campione su tutto il lungo mare. Per coloro che non sono ancora riusciti a prenotare il vaccino allestiremo, a spese del Comune di Pesaro, alcuni punti per fare il #tampone gratuito nei giorni 9, 10, 13 e 14 agosto".

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Long Covid, scatta l’esenzione per tutte le visite di... EPIDEMIA Effetto Delta nelle Marche: in 10 giorni raddoppiati i ricoveri negli...





© RIPRODUZIONE RISERVATA