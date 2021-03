Bevono alcolici all'ora di cena: multe Covid ai clienti, bar chiuso per cinque giorni

SANT’ANGELO IN VADO - Controlli a tappeto a Sant’Angelo in Vado dopo le tante segnalazioni sopraggiunte al personale locale dell’Arma. L’intervento si è concluso con sei multe e la chiusura di un bar. Guai per il titolare dell’esercizio ubicato in centro. Non solo raggruppamento ma anche lo sforamento dell’orario di chiusura imposto dal Dpcm.

Sabato sera, nell’ambito del servizio finalizzato alla verifica delle misure di contenimento riguardo al contagio da coronavirus, i militari della Stazione di Sant’Angelo in Vado hanno controllato all’interno di un bar del centro alcuni avventori intenti ad acquistare bevande alcoliche alle 20 circa. Il titolare del locale verrà sanzionato amministrativamente perchè conduceva l’attività al di fuori della fascia oraria consentita e fissato dal governo alle 18 e verrà disposta la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni. I militari hanno identificato e multato poi le 3 persone presenti nell’esercizio. Verranno sanzionate amministrativamente per assembramento. Nel corso del servizio, sempre a Sant’Angelo in Vado, sono stati anche fermati e controllati intorno alle 23.30, due soggetti a bordo di un’autovettura: non hanno saputo addurre giustificazioni attendibili. Verranno sanzionati per la violazione dell’obbligo di permanenza nella propria abitazione o domicilio.

