Pesaro, Marche Nord ha bisogno di personale nella guerra al Covid: nuovo bando per almeno 30 infermieri

PESARO - Provvedere tempestivamente ad assumere operatori sanitari per far fronte all’evoluzione dell’epidemia: a scriverlo è l’Azienda ospedaliera Marche Nord nell’ultima determina pubblicata ieri per il nuovo bando pubblico di assunzione a tempo determinato. E’ questo il primo bando Marche Nord utile a formare una nuova graduatoria da cui attingere quelle professionalità infermieristiche, rivolte a gestire l’emergenza ancora in corso, la riorganizzazione dei presidi e successivamente il superamento della cosiddetta “fase 1”.

Prima di questo bando si sono susseguite semplici manifestazioni d’interesse per ricercare il personale integrativo. Tre le proposte precedenti del 4, 12 e 27 marzo, ma pochi ad oggi gli infermieri che hanno risposto e che sono entrati in servizio con contratti di collaborazione o partita Iva. Ora l’Azienda ospedaliera cambia rotta con una selezione per soli titoli, lasciando il bando aperto a tutti per rendersi più appetibile al pari delle strutture sanitarie della vicina Emilia Romagna che ha reclutato anche infermieri “in fuga” da Marche Nord.



Le parti sindacali

Il bando: servono con urgenza almeno 30 infermieri in più in organico. Numeri questi, che per le parti sindacali del comparto sanità, serviranno per alleggerire i carichi di lavoro del personale in forza dall’inizio dell’epidemia. Per questo Marche Nord ha scelto la procedura snella e tempestiva per titoli senza alcun limite numerico alla presentazione delle domande e dal cui esito poter formare subito una graduatoria specifica. Le specialità di cui c’è più bisogno - anche superata la “fase 1” dell’emergenza - sono infermieri da destinare all’emergenza-urgenza e alla rianimazione, anestesisti e internisti. Che ci sia l’urgenza di una graduatoria in tempi stretti lo dimostra la scadenza del 20 aprile, utile a inviare le domande, che potranno essere trasmesse dai candidati professionisti, solo su base telematica sulla piattaforma dell’Azienda ospedaliera Marche Nord. Dalla scadenza dei termini alla selezione per titoli, fra fine aprile e l’inizio di maggio, potrebbero già entrare in forza i primi neo assunti infermieri. Contratti di un anno attraverso una graduatoria dedicata, come le parti sociali avevano chiesto all’azienda ospedaliera, viste le difficoltà a reclutare personale, già dalle prime settimane di marzo. Successivamente all’esito del bando, così trapela dell’ufficio personale, Marche Nord provvederà a una serie di stabilizzazioni di contratti a termine, muovendosi in linea con le indicazioni della Regione per stabilizzare quei contratti in scadenza a dicembre 2020. Le azioni: la ricerca e l’assunzione di quanti più operatori possibile, è necessaria, scrive l’azienda ospedaliera, per sostituire il personale in forza da oltre un mese, nel picco dell’emergenza e garantire loro riposi e permessi, oltre a sostituire quegli operatori sintomatici, che potrebbero risultare positivi all’indagine sierologica e al tampone. Prima la ricerca dell’azienda ospedaliera di infermieri Co.co.co e con partita Iva ma delle 24 assunzioni previste solo 18 gli infermieri ad aver risposto alla chiamata, e di questi solo 8 sono gli ingressi effettivi rispetto ad altrettante stabilizzazioni.

Le altre forme

Si sono poi susseguite altre forme per ricercare personale come la proroga di tre anni dei contratti in essere per operatori già in forza, ed ancora la possibilità per l’azienda ospedaliera di attingere personale dalle graduatorie ancora vigenti all’ospedale Torrette di Ancona. Proposte contrattuali queste che alla prova dei numeri, si sono rivelate poco efficaci a reclutare quel personale necessario a fronteggiare l’emergenza.

