Coronavirus, è boom di dimessi nelle Marche, ma salgono sopra mille gli operatori sanitari in isolamento

ANCONA - Dati a due facce nell'aggiornamento quotidiano del Gores sull'andamento del Coronavirus nelle Marche: si nota un rallentamento nell'epidemia ma anche un sistema sanitario ancora sotto fortissima pressione.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, 96 contagiati nelle Marche: è uno dei dati più bassi dell'ultimo mese. Totale a 4.710/ La mappa del contagio in Italia in tempo reale

Coronavirus, Ceriscioli rassicura le Marche: «Non siamo come la Lombardia: picco passato. Ma non molliamo»

La notizia più confrotante è porbabilmente quella legata ai pazinti guariti/dimessi: sono 46 in un giorno e 342 dall'inizio dell'emergeza. Le persone ricroverate sono 1.101 (-40), di cui 139 (-1) in terapia intensiva. I marchigiani in isolamento domiciliare salgono a 7.335 (+187), di cui 1.010 (+54) sono operatori sanitari. E' ancora la provincia di Pesaro e Urbino quella con più contagiati con 1.956 (+37), seguita da Ancona con 1.429 (+28), Macerata con 664 (+25), Fermo con 314 (+2) e Ascoli con 235 (-). Sono 112 (+4) i casi provenienti da fuori regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA