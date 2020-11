Lo chef Ramoscelli contagiato dal coronavirus: intubato in terapia intensiva

SAN COSTANZO - E’ in gravi condizioni per contagio da Covid-19 Rolando Ramoscelli, il noto ristoratore di 72 anni, originario di Fossombrone e titolare dell’omonimo locale “Ristorante da Rolando” in corso Matteotti a San Costanzo.

Ramoscelli si trova nel reparto di terapia intensiva del San Salvatore per un’insufficienza respiratoria acuta dovuta ai sintomi del coronavirus.

E’ stato intubato per sostenerlo nella respirazione e la comunità cittadina si stringe intorno a Ramoscelli, esponente di successo nazionale dell’enogastronomia marchigiana. Una personalità eclettica, scrittore e appassionato di arte e cultura. Sono in generale soprattutto gli anziani le persone più esposte al covid. Il numero dei contagi anche nella val Cesano nelle ultime settimane ha subito un notevole incremento. In isolamento domiciliare per covid anche una giovane dottoressa con studio nella vicina Orciano di Pesaro. San Costanzo è molto legata a Ramoscelli, così come tutta la provincia pesarese. Nel 2018 è stato insignito del premio Fedeltà al Lavoro istituito dalla Camera di Commercio.

Ultimo aggiornamento: 11:48

