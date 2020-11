Cade dall'olivo: il sindaco all'ospedale con un trauma cranico e una gamba rotta

TOLENTINO - Rovinosa caduta, ieri pomeriggio, per il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, finito all'ospedale con una frattura ad una gamba ed un trauma cranico.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, 262 nuovi positivi nelle Marche. Meno tamponi ma un terzo sono infetti/ La mappa del contagio

Spada accende la speranza: «Anche le Marche ormai vicine al picco di contagiati Covid»

APPROFONDIMENTI IL CAMBIO Il questore Pignataro a fine novembre lascerà Macerata

Il primo cittadino stava raccogliendo le olive quando improvvisamente ha perso l'equilibrio finendo rovinosamnte a terra. Immediatamente soccorso da parte dei sanitari del 118, Pezzanesi è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, dove gli stati diagnosticati il trauma cranico e la frattura.

«HO VISTO LE STELLE»

«Approfittando della bella giornata, ero intento – ha spiegato Pezzanesi – avendo un pomeriggio libero, a raccogliere le olive, come faccio sempre da quando ero piccolo, insieme a parenti e familiari. Tutto stava procedendo senza problemi quando ho sistemato una scala per salire sulle piante più alte e che si trovano lungo una scarpata. Purtroppo ho perso l’equilibrio e cascando ho cercato di ammortizzare la caduta con le gambe evitando l’impatto della schiena con il terreno, cosa che avrebbe avuto conseguenze ben più gravi. Questo infortunio è accaduto sul terreno dove è morto mio padre e quindi comunque continuerò a raccogliere le olive anche il prossimo anno, sicuramente con maggiore attenzione». «Voglio rassicurare tutti – conclude il Sindaco – sulle mie condizioni di salute. Per sdrammatizzare, è il caso di dire che ho visto un sacco di stelle, oltre a quella che abbiamo messo in piazza della Libertà!»

Ultimo aggiornamento: 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA