RIMINI C’erano anche tanti partecipanti del Pesarese al Rimini Summer Pride che ieri pomeriggio ha visto sfilare oltre 15mila al Parco del Mare per l’edizione 2023 che aveva come tema “We are family”. E proprio per tenere il punto su una manifestazione che ha visto al centro le famiglie arcobaleno che una coppia del Pesarese, residente nel Comune di Cartoceto, ha voluto denunciare quanto sta loro capitando: il sindaco Enrico Rossi, che è anche segretario provinciale della Lega, non li vorrebbe unire civilmente, in quanto - così avrebbe detto loro il primo cittadino - vi potrebbero essere cambiamenti normativi sulla questione. È quanto appunto hanno raccontato i due manifestanti ieri pomeriggio al Summer Pride andato in scena sul lungomare di Rimini. La coppia è formata da Filippo Sanchi ed Hector Pautasso. Sono due giovani agricoltori titolari dell’azienda agricola “Chloe” specializzata nella produzione di ortaggi e miele e che effettua anche consegne a domicilio nelle province di Pesaro e Rimini. «Ci vorremo unire civilmente a settembre» hanno raccontato Sanchi e Pautasso che sono già registrati come coppia di fatto. Ma alla loro richiesta il sindaco Rossi ha tergiversato prendendo tempo. «Alla nostra domanda di unione civile - hanno rimarcato - il sindaco ci ha risposto “vediamo, perché non sappiamo se si potrà fare, potrebbero cambiare le leggi”». Secondo Sanchi e Pautasso una risposta sibillina che non escluderebbe in sostanza che vi possano essere modifiche all’attuale normativa in vigore sulle unioni civili.