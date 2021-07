Divampano gli incendi: casa disabitata a fuoco, le fiamme lambiscono una fabbrica

COLLI AL METAURO - Due interventi provvidenziali messi a segno dai vigili del fuoco di Fano con il supporto dei colleghi di Pesaro. Si sono registrati danni limitati alle cose, nessuno alle persone. Nel primo caso a Serrugarina, nella tarda mattinata di ieri ha rischiato di essere intaccato dalle fiamme, che si erano sprigionate dalle sterpaglie del campo attiguo, lo stabilimento della società Fida che producei impianti di aspirazione, situato oltre il curvone di Tavernelle in direzione Fano Urbino.

APPROFONDIMENTI COLBORDOLO Ex tassista semina il panico per 2 chilometri contromano. I... PESARO In Baia non c'è il parcheggio, scacciati dal parco...

Il Covid Hospital chiude, pazienti trasferiti. L'assessore Saltamartini: «Pronto a riaprire in caso di nuova emergenza»

Il fuoco, in un campo di grano già sottoposto a mietitura, era partito per cause in corso di accertamento penetrando anche in una casa colonica disabitata, danneggiata dal fuoco nelle alberature attigue all’edificio e nella struttura stessa. L’opera di bonifica dei vigili del fuoco è stata impegnativa ed è durata diverse ore insistendo in zona peraltro sia il vento che una temperatura asfissiante.

Mentre era in corso l’intervento un mezzo leggero dei vigili è stato allertato dalla centrale di Pesaro e richiamato per supportare l’intervento in un secondo incendio. Stavolta a Bellocchi di Fano. Di nuovo le fiamme si sono sprigionate violente da un campo attiguo la Flaminia. La preoccupazione maggiore è stata quella di bloccare l’avanzare dell’incendio visto l’insediamento nelle vicinanze di un impianto per il rifornimento di carburante. Si è sviluppata una densa nube di fumo fino a creare qualche problema per lo scorrimento del traffico. Per buona fortuna tutto si è risolto per il meglio anche se non sono mancati comprensibili momenti di apprensione. Restano da stabilire, anche in questo secondo caso, le cause che hanno generato le fiamme.



Un incendio ieri pomeriggio è divampato anche nel territorio di Urbania nei pressi della strada cosiddetta Fangacci. Si è trattato di un rogo di sterpaglie da battitura del grano nei pressi di una casa colonica, per fortuna subito circoscritto dalla squadra di pompieri intervenuta da Urbino che ha riportato in breve tempo la situazione sotto controllo evitando particolari pericoli nonostante una forte corrente di libeccio. Rischi alti si sono registrati in tutta la provincia per una temperatura oltre i 35 gradi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA