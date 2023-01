Il Giò Bar di Monte Porzio chiude dopo 13 anni. L'annuncio del titolare: «Insostenibile il caro spese»

MONTE PORZIO - È la fine di una stagione. Dopo 13 anni chiude il Giò Bar di via Roma, a Monte Porzio Il gestore dell’esercizio pubblico lo ha annunciato sui social dal suo profilo Facebook con un video di oltre due minuti. «I motivi? Presto detti, siamo costretti ad alzare bandiera bianca non per colpa nostra, ma contro il caro spese che non ci dà più le prospettive per andare avanti come abbiamo sempre fatto», ha detto Leandro Aventaggiato, gestore di un locale frequentato da intere generazioni di giovani del posto e provenienti anche dalle vicine cittadine della media e bassa valle del Cesano.

Aveva anche un forno

Non solo caffè e colazioni ma anche un forno e uno spazio per i concerti di musica dal vivo. Prima il lungo periodo di pandemia e chiusure nel 2020 e 2021, poi nel 2022 i costi aumentati in maniera esorbitante. «E non solo questo – spiega Leandro –. Molte persone e la gente, dopo tanti mesi passati a casa, faticano a riprendere le abitudini di una volta, ad uscire e a frequentarsi. D’altronde, è chiaro: ci sono pure le problematiche legate al periodo di incertezza economica. Ad agosto abbiamo dovuto affrontare costi triplicati per la luce. Ci è arrivata una “mazzata” di 3.500 euro per la corrente elettrica, il metano è raddoppiato e noi che mandiamo avanti il forno a metano un altro rincaro pesante. Farina e latte – prosegue Aventaggiato – sono incrementate tre volte e noi non possiamo scaricare sui clienti i costi in più che dobbiamo comunque pagare. A malincuore ma non ho potuto che dire stop. So di tanti altri colleghi in condizioni simili alle nostre. Auguro tanta fortuna a chi vuole ancora aprire».

L'amarezza dei frequentatori

Una scelta che lascia amarezza. I concittadini di Monte Porzio e degli altri Comuni hanno espresso solidarietà ed affetto all’esercente. Massimo Cini, mondolfese, ha commentato: «Un bar così non ci sarà mai più. In bocca al lupo per il futuro Leandro, mi dispiace molto che finisca questa avventura ma come tutte le storie belle purtroppo hanno anche una fine». Nel 2012 si esibirono al Giò Bar gli Sleazer, un gruppo metal senigalliese.

«Un sacco di ricordi»

«Non ho tante parole – ha detto Leandro nel video pubblicato su Facebook - sono stati anni forti, intensi, pieni, un sacco di ricordi. Ringrazio tutti per i momenti passati insieme e non rimpiango nulla. Mai piangere sul latte versato». Oggi Leandro aspetta gli amici al bar per l’ultimo giorno di apertura e un abbraccio con gli affezionati clienti.