CARTOCETO - Degustazioni, cooking show, arte di strada, percorsi verdi, trekking, visite ai frantoi, mercatini artigianali e alimentari: la 46esima edizione di “Cartoceto Dop, il Festival – mostra mercato dell’olio e dell’oliva di Cartoceto” torna ad animare l’antico borgo collinare dell’entroterra fanese, il 5 e 12 novembre prossimi.

La presentazione

La manifestazione è stata illustrata ieri mattina, nella sede di Confcommercio a Pesaro, dall’assessor a Debora Conti e dal vicesindaco di Cartoceto Michele Mariotti, insieme a Francesco Serafini (Consorzio Dop Cartoceto) e Paolo Gilebbi (presidente P ro loco Cartoceto), anche con gli interventi della presidente di Fano Barbara Marcolini e d a l direttore Amerigo Varotti di Confcommercio . Varotti che si è dimostrato particolarmente soddisfatto per l’entrata di Cartoceto nel progetto degli Itinerari della bellezza.

Il 5 e il 12 novembre la “tavola” della kermesse dell’oro verde delle Marche viene imbandita con le eccellenze dell’agroalimentare e un ricco menù di iniziative culturali, in un viaggio articolato tra enogastronomia, arte, natura, spettacoli e grande musica che, a partire da piazza Garibaldi, roccaforte dei produttori di olio della Dop Cartoceto, si snoda in tanti percorsi quanti sono gli interessi del pubblico che raggiunge l’antico borgo della v alle del Metauro.

Migliorare il prodotto

«L’obiettivo del consorzio è sempre quello di mantenere, migliorare e incrementare questo storico prodotto del territorio» - ha sottolineato Serafini -: migliorare costantemente la qualità dell’olio che produciamo, sia nella coltivazione che nella raccolta e macinazione. È in corso anche una revisione del disciplinare della Dop per adattarlo ai cambiamenti climatici. Purtroppo non è stata un’ottima annata, per nessuna regione del centro Italia, ma questa manifestazione aiuta a mantenere viva l’attenzione e la preziosità del nostro prodotto».

Gli appassionati di buona cucina, potranno degustare e conoscere l’olio Dop Cartoceto, i vini e i formaggi direttamente dai produttori. In piazza Garibaldi “La cucina dei sapori. Genuina ma non ingenua” : alcuni chef marchigiani capitanati da Lucio Pompili del Symposium saranno alle prese con cooking show e degustazioni di tante eccellenze del made in Marche. Non mancheranno poi le scuole: l’alberghiero “Santa Marta” di Pesaro e il “G. Celli” di Piobbico; l’istituto agrario Cecchi; l’istituto comprensivo “M. Polo” di Cartoceto con un’esperienza immersiva direttamente nei campi; il liceo artistico Mengaroni di Pesaro con la mostra “L’arte al centro capitolo VIII” XIII: Modellistica 4.0 disegno e progetto”.

«L’atmosfera magica»