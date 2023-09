CARTOCETO - Qualcuno ha visto del fumo uscire da una finestra e ha dato l’allarme. Ieri intorno alle 13.30 a Lucrezia all’interno dell’azienda Dima Allestimenti non stava lavorando nessuno perché il sabato lo stabilimento è chiuso, ma qualcosa stava andando a fuoco.



L’arrivo tempestivo del vigili del fuoco, allertati da una telefonata, partiti da Fano ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme e limitare i danni. L’azienda che si trova invia in via Borgognina 26, produce rimorchi e allestisce camion e furgoni per le più varie esigenze. E proprio due mezzi in allestimento, all’interno dell’azienda ieri sono stati danneggiati dal fuoco. Nessuna conseguenza invece per le strutture e per il materiale stoccato all’interno.

I vigili del fuoco hanno lavorato per circa due ore, prima per sedare le fiamme e poi per bonificare e mettere in sicurezza l’azienda.

Intorno alle 15.30 le operazioni erano concluse. Sulle cause dell’incendio proseguono gli accertamenti ma i vigili del fuoco hanno escluso ogni ipotesi di dolo ritenendo invece accidentale la scintilla che ha provocato le fiamme. Si tratta con ogni probabilità di una causa elettrica che innescato l’incendio rimasto comunque di ridotte dimensioni. In particolare le batterie conservate nell’azienda e utilizzate per i lavori potrebbero essere alla base del cortocircuito di un quadro elettrico. Non è chiaro l’ammontare dei danni provocati dal fuoco ma non si tratterebbe di cifre ingenti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Fano.