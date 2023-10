Lo smart working? Per una settimana (tutto pagato) a Fuerteventura. Ecco qual è l'azienda che porta tutti a fare surf e yoga

«Avete mai sognato di lavorare da Fuerteventura? Con noi, si può». Recita così l'annuncio della azienda di ingegneria e information technology Mc Engineering, che per festeggiare i suoi vent'anni di attività ha deciso di dare l'opportunità a tutti i suoi dipendenti di sperimentare una settimana di smart working affacciati direttamente sul mare dell'isola delle Canarie. Tutto a spese dell'azienda. E non è finita qui: nel tempo libero sarà possibile praticare attività come il surf e lo yoga, il tutto lavorando e vivendo fianco a fianco con i colleghi.

Smart working a Fuerteventura

L'azienda a caccia di ingegneri informatici ha la sua sede centrale a Orbassano, Torino, ma ha fiiali anche a Roma, Milano e Barcellona. L'idea di portare i dipendenti a Fuerteventura è arrivata in occasione dei 20 anni di attività della MC Engineering. «Una data importante per un progetto importante e innovativo – ha spiegato Valeria Pacicca, direttrice del settore risorse umane -.

L'isola

Siamo convinti che l’equilibrio tra lavoro e vita privata sia la chiave per una maggiore soddisfazione e una produttività più elevata. Ci teniamo che i nostri dipendenti, che sono le risorse più preziose e il cuore della nostra azienda, si sentano apprezzati e realizzati».

Le partenze, si legge sul blog aziendale, sono già fissate: febbraio, maggio e ottobre del prossimo anno. «La destinazione- continua la nota - è stata scelta per le sue caratteristiche uniche: natura incontaminata, tranquillità, clima favorevole, spiagge, tutti aspetti che influiranno positivamente a livello professionale riducendo lo stress».