Ascoli, incendio di tre rimessaggi di materiali edili. Vigili del fuoco al lavoro nella notte

ASCOLI - Sette Vigili del fuoco con quattro automezzi della sede centrale sono stati impegnati dalle 21,15 in poi nella frazione Cignano per l’incendio di due annessi adibiti a rimessaggio di materiali edili. Il più grande, di circa cento metri quadrati in cui era parcheggiato anche un furgone, era completamente avvolto dalle fiamme, un secondo è stato parzialmente coinvolto, mentre un altro è stato messo in sicurezza prima che le fiamme potessero raggiungerlo. La situazione è stata messa sotto controllo dopo le 23, mentre le operazioni di bonifica della zona con lo smassamento dei materiali coinvolti hanno richiesto altre ore di lavoro.