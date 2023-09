Incendio a Offida, auto in fiamme: il rogo attacca anche le sterpaglie

OFFIDA - Una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno intorno alle 18,30 è intervenuta ad Offida, in contrada Lava per un’auto in fiamme.

In fiamme anche le sterpaglie

L’incendio si è anche propagato a delle sterpaglie presenti nell'area mettendo in allerta chi vive e frequenta la zona. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme mettendo in sicurezza il territorio. Sul posto anche i carabinieri.