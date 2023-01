«Carignano, la riqualificazione delle terme va avanti: il progetto non è legato ai posti letto pubblici»

FANO - «Il progetto “Health and Wellness”, che riguarda la riqualificazione delle Terme di Carignano, prosegue senza imprevisti» afferma in una nota l'avvocato Maurizio Natali a nome della nuova proprietà. In questa fase si stanno approfondendo gli aspetti tecnici, economici e finanziari che porteranno all’elaborazione del progetto esecutivo, come illustrato nella conferenza dello scorso ottobre. La nuova proprietà dunque - Gestioni Spedalità Private Srl, società di riferimento del gruppo numero uno delle Marche nel settore dell’ospedalità privata - sta procedendo nella realizzazione del progetto per quello che diventerà un fiore all’occhiello del territorio marchigiano e dell’Italia. «La riqualificazione e valorizzazione di tutta l’area - ha dichiarato l’avvocato Maurizio Natali a nome della nuova proprietà - è una priorità assoluta ed è nostra intenzione creare uno dei più importanti centri per la salute e il benessere a livello internazionale. È evidente, però, che un progetto così ambizioso ha bisogno di una particolare tempistica e non può essere certamente risolta in poche settimane».

«La clinica medica sarà privata»

«Il progetto non è subordinato all’ottenimento di un regime di convenzione con il sistema sanitario regionale - si sottolinea nella nota - Come abbiamo più volte ribadito, la clinica medica sarà privata e le autorizzazioni saranno richieste come casa di cura a regime privato. Ovviamente, la nostra disponibilità a collaborare con le istituzioni a favore dei cittadini e di un territorio che amiamo è immutata. Una clinica privata di eccellenza e all’avanguardia rappresenta un volano per tutto il progetto e, in tal senso, ci stiamo muovendo anche a livello internazionale»

In merito al tema dei posti letto pubblici a Fano, Natali aggiunge: «Questo progetto non è in alcun modo legato ai posti letto sanitari pubblici da realizzare sul territorio di Fano: l’unica cosa che ci auguriamo, da semplici cittadini e non da imprenditori, è che rimangano nel territorio del Comune di Fano».