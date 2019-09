Capannone di una storica azienda divorato dalle fiamme nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PEGLIO - Incendio negli 8.000 metri quadri di capannone al mangimificio Saltarelli e Migiani a San Giovanni in Petra, nel comune di Peglio. Le fiamme sono partite ieri notte dopo le 21.30 e hanno richiesto l'intervento sul posto dei vigili del fuoco di Pesaro, Macerata Feltria e Urbino. Da quantificare ancora i danni per la storica azienda di foraggi, non si registrano altri danni a cose o persone. Le fiamme - s'indaga sull'innesco - sono state poi alimentate dal vento e hanno reso complicata la bonifica dell'intera zona.