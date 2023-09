Incidente, 2 chilometri di coda sull'A14 dopo Fano. Da domani riprendono i cantieri tra Pedaso e Grottammare

PESARO- Circa due chilometri di coda tra Fano e Marotta-Mondolfo, in direzione sud, per un incidente. La comunicazione è stata riportata dal sito di Autostrade per l'Italia. Il disagio è rientrato dopo circa due ore.

Il tratto interessato

Il tratto interessato riguarda la parte marchigiana dell'A14 Bologna-Taranto in questi giorni oggetto dei rientri. Intanto riparte dalle 22.00 di domani, martedì 12 settembre, il piano di ammodernamento di Autostrade per l’Italia sulle principali infrastrutture del tratto marchigiano e abruzzese della A14 Bologna – Taranto.

In questa nuova fase le lavorazioni previste dal programma riguarderanno il tracciato compreso tra Pedaso e Vasto Sud nel rispetto del calendario condiviso con le Istituzioni del territorio che prevede una nuova sospensione dal 27 ottobre al 6 novembre in occasione della festività di Ognissanti.

Il tratto problematico

In particolare, nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare per questa prima settimana sarà attivo solo il cantiere per il potenziamento degli impianti all’interno della galleria Pedaso Nord. A partire dalla settimana del 25 settembre – e solo a conclusione delle attività nel fornice Nord della galleria Pedaso - verrà avviata la fase residuale di attività previste nel piano di adeguamento alle normative europee e nazionali nelle gallerie S. Basso, Cupramarittima, Acquarossa, S. Cipriano, Castello di Grottammare in direzione Sud.

Gli orari dei lavori

Per entrambe le cantierizzazioni, in orario diurno (6-22) verrà garantito al traffico l’utilizzo di entrambi i fornici dove sarà percorribile una corsia per ciascun senso di marcia. Nelle fasce orarie con flussi più intensi potrà inoltre essere attivata una corsia supplementare nella direzione di marcia con flusso prevalente. Le attività saranno effettuate in fascia oraria notturna grazie all’installazione di uno scambio di carreggiata.

Tratto abruzzese

Nel tratto abruzzese, invece, riprenderanno le attività di ammodernamento all’interno della galleria Colle Marino Nord (tra Atri-Pineto e Roseto degli Abruzzi) e i lavori sui viadotti Cerrano Sud e Marinelli in direzione Nord. Tra Pescara Sud e Vasto Sud invece saranno operativi cantieri per attività di manutenzione ordinaria, quali per esempio pavimentazioni e impermeabilizzazione del sedime autostradale.

Tutte le attività verranno portate avanti attraverso l’installazione di uno scambio di carreggiata, in modo da garantire il traffico in entrambi i sensi di marcia attraverso l’utilizzo di una corsia. Per alcuni cantieri e in alcune fasi di lavorazioni, è stata prevista la possibilità di rendere transitabile una corsia aggiuntiva nella direzione di marcia con flussi intensi.

La Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia ha attivato, anche in questa fase di attività, squadre a supporto della viabilità al fine di agevolare il transito degli utenti a ridosso dei cantieri. Si ricorda inoltre che è sempre necessario rispettare le regole di una guida sicura soprattutto in presenza di lavori in corso, come in particolare limiti di velocità e interdistanza tra i veicoli. Si invita inoltre a consultare i canali Aspi dedicati all’infoviabilità al fine di essere costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico e per poter pianificare al meglio, quando possibile, gli spostamenti.