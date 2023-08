CANTIANO Al pascolo sul monte Catria è precipitata in un vallone scivolando sull’erba. Una vera task force è intervenuta per salvare la vita di una mucca.

Il video



L’allarme



L’allarme in località I Vai, intorno alle 10.36 di ieri mattina, è stato dato dall’allevatore che si è accorto subito di quanto era accaduto. Sono stati così allertati i vigili del fuoco di Cagli che hanno tentato di raggiungere la zona molto impervia, con i loro mezzi senza però riuscire a superare gli ostacoli del terreno e quindi hanno proseguito a piedi per raggiungere il vallone. Per la presenza di vecchie frane che risalgono all’alluvione che nel settembre dell’anno scorso ha messo in ginocchio la zona, non è stato possibile avanzare nemmeno con i trattori e quindi portare un mezzo a bordo del quale issare l’animale per poi trasportarlo in strada. Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno constatato che la mucca era viva. Poi effettuato un sopralluogo e valutate le condizioni della zona hanno stabilito che sarebbe stato possibile effettuare il recupero del bovino con l’elicottero. Nel frattempo era stato allertato anche il veterinario che, anche lui a piedi, ha raggiunto il punto dell’incidente, confermando che l’animale era sofferente, ferito ma non in modo gravissimo.

Il velivolo da Arezzo



Intorno all’una di ieri da Arezzo si è alzato in volo Drago 57, l’elicottero dei vigili del fuoco, che in un quarto d’ora ha raggiunto la zona. Per intervenire gli elicotteristi hanno chiesto che l’animale fosse sedato in modo da poter più agevolmente imbragare con la rete utilizzata per il recupero animali, evitando di spaventarla ancora più di quanto già non lo fosse. L’operazione è durata poco meno di un’ora così che alle 14, l’animale imbragato è stato fatto atterrare in strada, a circa 600 metri dal punto dove era accaduto e successivamente trasportato nell’allevamento di provenienza. La mucca è rimasta sedate per circa un paio d’ore poi si è ripresa.