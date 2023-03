PERGOLA La stagione agonistica 2023 di working equitation e monta classica ha preso il via con il Winter Trophy a Montefalco in Umbria, dove il giovane pergolese Giulio Ravaioli ha conquistato due ori. Oltre cento i binomi provenienti da tutta Italia. Nomi di spicco come Nico Belloni e Giacomo Bartolucci di Buttero Zone.



Il binomio



Il Ranch Fossatella di Pergola a solo un anno dalla sua nascita ha partecipato creando un connubio con il centro ippico La Bisciugola di Cagli. Il ranch seguito da Mirco Ravaioli, dal tecnico Morgana Pompa e dal massaggiatore sportivo Micaela Ferri parteciperà alle tre gare nazionali organizzate dalla Wei, ad alcune tappe del campionato Umbria e Marche di ASI e alle finali nazionali. «Questa prima tappa ha portato ottimi risultati che premiano il lavoro del tecnico Pompa e la voglia di crescere dei due centri ippici - spiega Alessandro Rossi, presidente del maneggio cagliese -. L’unione fa la forza e anche se in anticipo con la preparazione dei binomi, i risultati non sono mancati». Si è distinto il giovane Giulio Ravaioli che nella categoria Children è stato l’unico ad aggiudicarsi entrambi i podi di monta classica e working equitation con la sua Rebecca, portando a casa due ori. Altri risultati importanti per Natalia Vernarecci, prima e seconda; Emma Salsiccia, seconda e terza; Michele Guidi, terzo; Giovanni Celli, secondo. Ottimo piazzamento anche per Alessia Donno che ha vinto la prova di sbancamento.



L’agonismo



«Ringraziamo Wei per averci invitato e aver organizzato un grande evento. Continueremo a preparare la squadra agonistica - conclude Ravaioli - sognando una selezione negli Junior per un posto ai mondiali di We di luglio in Portogallo». Il Ranch Fossatella ha come obiettivo la promozione del cavallo del Catria. Bronte del Catria di proprietà di Alessandro Rossi, in fida all’Asc del Catria, tesserato Asi presso il ranch pergolese, ha iniziato nel modo migliore il 2023, grazie al tecnico Michele Guidi e alla passione di Rossi e Ravaioli che credono nelle potenzialità di questa razza, l’unica autoctona delle Marche.