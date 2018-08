In fiamme un ettaro di boscaglia: â€‹i vigili del fuoco salvano un casolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - Un grosso incendio è divampato poco prima di mezzogiorno in una vasta zona boschiva nel territorio di Serra Sant’Abbondio. L’allarme è scattato alle 12.37 quando i vigili del distaccamento di Cagli hanno ricevuto l’indicazione di fiamme alte che stavano divorando l’area verde in località Petrara. Si tratta di una zona molto impervia e non facile da raggiungere, con da rovi e ginestre facilmente infiammabili. Salvata un’abitazione diroccata che è stata lambita dalle fiamme. L’intervento dei pompieri e della stessa unità boschiva dei vigili del fuoco coadiuvati dal loro reparto speciale di tecnici, il Dos, ha permesso di domare rapidamente le fiamme, circoscrivere l’area e passare celermente al lavoro di bonifica della zona. I vigili del fuoco sono stati impegnati per circa 6 ore. A fuoco circa un ettaro di boscaglia.