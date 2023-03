Bonifica della condotta idrica, lavori in corso in alcune vie del centro storico di Fano

FANO - Da lunedì 13 marzo, nel centro storico di Fano sono in corso alcuni importanti lavori di bonifica della condotta idrica. L'intervento, frutto di un investimento da parte di Aset spa di circa 180mila euro - prevede la posa di circa 660 metri di nuove condotte in ghisa sferoidale.

Le vie interessate

Le strade interessate sono via Arco D'Augusto (da Corso Matteotti a via Dè Martinozzi), via Cristoforo Colombo (da via Dè Martinozzi a via Campioni), Piazza Andrea Costa (da via Arco d'Augusto a via Montevecchio) e via Malatesta. Lì, peraltro, è già in corso la bonifica degli ultimi tratti di vecchie condotte in acciaio e polietilene ancora in uso nel centro storico fanese. I lavori - la cui conclusione è prevista entro il 30 giugno - verranno realizzati un tratto alla volta, e restringendo al massimo l'area di cantiere per disturbare il meno possibile i residenti e non solo. Aset Spa si scusa per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia anticipatamente per la collaborazione, informa una nota