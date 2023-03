FANO Sembra prossima la risoluzione della controversia che ha privato alcuni cittadini in regola con il pagamento delle bollette dell’acqua delle relative forniture idriche. Il caso ha interessato un condominio Erap della Ventisettesima strada di Bellocchi che si è visto bloccare i contatori perché solo alcuni inquilini erano inadempienti.



Il confronto



Ieri la questione è stata oggetto di un incontro tra il sindaco Massimo Seri, l’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti, i rappresentanti dell’istituto Case Popolari Sauro Vitaletti e Diego Poderini e i tecnici di Aset, azienda che gestisce il servizio idrico, Marco Romei e Francesco Spaccazocchi. E’ stato un incontro proficuo, perché è stato concordato un percorso per arrivare ad una soluzione definitiva della vertenza, tramite l’assunzione di reciproci impegni. «Rimane prioritario – precisano Seri e Tinti - e fondamentale il rientro almeno parziale del pagamento delle bollette da parte di quegli inquilini morosi che saranno opportunamente risollecitati sia dall’amministratore del condominio sia dagli uffici di Erap che, per suo conto, si è mostrata ancora una volta disponibile ad integrare l’importo che rimarrà da saldare, solo così sarà possibile riattivare nei prossimi giorni l’utenza idrica centralizzata a tutte le famiglie così da tutelare i bisogni primari, compresa l’igiene personale. Poi il Servizio Sociale - aggiunge Tinti - è sempre disponibile a verificare eventuali richieste di sostegno dei singoli condomini che si trovino in un’effettiva condizione di disagio socio-economico». Per il futuro, affinché quanto successo non si verifichi nuovamente, il Comune di Fano ha chiesto ad Erap e Aset di definire insieme un progetto entro un mese per provvedere alla separazione dei contatori con l’intento di mettere in sicurezza i condomini che e sono in regola con il pagamento delle utenze.



Le installazioni



Nella fase successiva Erap e Aset avvieranno i lavori di installazione dei sub-contatori che richiederanno invece alcuni mesi viste le complicazioni e anche alcuni disagi che verranno inevitabilmente determinati. L’intervento sarà a carico di Erap, come proprietario dell’immobile, eccetto che il contatore centrale, per il quale sarà la stessa Aset a contribuire. «In questi giorni abbiamo mantenuto i contatti con tutte le parti in causa. - concludono Seri e Tinti - La sintesi che abbiamo raggiunto, da un lato ci ha permesso di tutelare i cittadini più fragili e dall’altro garantisce a tutti il diritto di fruire dell’acqua».