PESARO Biesse acquista Gmm Finance per 69 milioni di euro. Operazione strategica della multinazionale di Pesaro, leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo, quotata al segmento Star i Borsa Italiana. L’azienda ha perfezionato l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Gmm Finance Ssrl, holding piemontese a capo del Gruppo Gmm, di cui fanno parte le società Gmm spa, Bavelloni spa e Techni Waterjet ltd, nonché le rispettive controllate italiane ed estere, attive nei settori delle macchine utensili per la lavorazione della pietra, del vetro e di altri materiali. «Si tratta di un'acquisizione strategica che ci permetterà di completare la gamma delle macchine per la lavorazione della pietra e di aumentare ulteriormente quella dei macchinari e degli strumenti per la lavorazione del vetro e degli altri materiali con nuove soluzioni industriali complementari ed integrabili con le nostre tecnologie, accrescendo così la presenza, la produttività e la flessibilità dei prodotti del nostro gruppo» ha commentato Roberto Selci, ceo di Biesse Group. Il corrispettivo provvisorio dell'acquisizione, pari a circa 69 milioni di euro, è stato integralmente regolato per cassa. Il prezzo definitivo verrà calcolato nei prossimi mesi.

In Piemonte

Gmm Spa, fondata nel 1993 a Gravellona Toce in Piemonte, ha iniziato la sua attività nel settore della progettazione e costruzione di frese a ponte per l’industria della pietra per poi continuare la sua evoluzione fino ad acquisire una posizione di leadership mondiale nella produzione di frese tradizionali e a controllo numerico. Attraverso l’acquisizione dell’azienda australiana Techni Waterjet Ltd. ha prima ampliato la propria offerta attraverso un’innovativa tecnologia di taglio ad acqua con applicazioni principalmente nei settori del metallo, della pietra e del vetro e, successivamente, con l’acquisizione dell’italiana Completata l’acquisizione delle quote di Gmm Finance Srl biesse.com Bavelloni Spa, ha esteso ulteriormente la propria gamma prodotti nelle macchine per la lavorazione del vetro. Il Gruppo Gmm è presente in 90 Paesi, opera con 9 filiali distributive nel mondo, 6 stabilimenti produttivi in Italia ed uno in Thailandia, e conta circa 450 dipendenti. L’ultimo bilancio consolidato del Gruppo Gmm è riferito all’esercizio 2022, e riporta ricavi pari a Euro 124 milioni, un Ebitda pari a euro 12,5 milioni, ed una posizione finanziaria netta debitoria per euro 4,4 milioni. Per il 2023, è prevista una performance in linea con l’anno precedente.