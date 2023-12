Biesse, compere di Natale: acquisita la holding Gmm per 72 milioni di euro. Il closing a febbraio

PESARO - Biesse Spa – società pesarese quotata al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana – ha sottoscritto oggi un contratto per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di GMM Finance Srl, holding del Gruppo GMM che comprende GMM Spa, Bavelloni Sps e Techni Waterjet Ltd., nonché le loro controllate italiane ed estere, attive nei segmenti della lavorazione della pietra, del vetro e di altri materiali.

Presenti in 90 paesi

Il Gruppo GMM è presente in 90 paesi, opera con 9 filiali commerciali nel mondo, 6 stabilimenti produttivi in ​​Italia e uno in Thailandia, e circa 450 dipendenti. I venditori sono Consilium Private Equity Fund III (gestito da Consilium SGR p.a.) con una quota del 75%, e FGL Holding s.r.l. (di proprietà dei soci fondatori) con una quota del 25%. Il valore provvisorio dell'operazione, pari a circa 72 milioni di euro (Equity Value), sarà corrisposto per cassa alla data del closing, ed è stato determinato considerando l'Indebitamento Finanziario Netto a partire da un Enterprise Value di 86,5 milioni di euro. L’accordo prevede, inoltre, i consueti meccanismi di aggiustamento prezzo che verranno determinati nei mesi successivi al closing, definiti principalmente in funzione delle variazioni del capitale circolante netto e dell’indebitamento finanziario netto di GMM Finance S.r.l.

Il closing previsto a febbraio

Il closing dell'operazione è previsto entro il 15 febbraio 2024 ed è soggetto al verificarsi di specifiche condizioni sospensive in linea con le normali pratiche di mercato per tali operazioni.

Fondata in Piemonte

Questa operazione, in linea con il piano strategico di Biesse che prevede una crescita anche attraverso acquisizioni, incrementerà il portafoglio prodotti dei segmenti della lavorazione della pietra, del vetro e di altri materiali, integrando le tecnologie di un’azienda leader in tali produzioni.

GMM, fondata nel 1993 a Gravellona Toce in Piemonte, ha iniziato la sua attività progettando e assemblando frese a ponte per l'industria lapidea e ha continuato la sua evoluzione fino a diventare leader nella produzione di macchine all'avanguardia e attrezzature a controllo numerico. Attraverso l'acquisizione della società australiana Techni Waterjet, GMM ha ampliato con successo la propria offerta aggiungendo un'innovativa tecnologia di taglio ad acqua applicata principalmente ai segmenti della lavorazione dei metalli, della pietra e del vetro. Successivamente, con l'acquisizione della società italiana Siglato l'accordo per l'acquisizione di GMM Finance S.r.l. biesse.com Bavelloni, GMM amplia ulteriormente il proprio portafoglio prodotti nel settore della lavorazione del vetro. L'ultimo bilancio consolidato del Gruppo GMM è riferito all'anno 2022 e riporta un fatturato di 124 milioni di euro, un EBITDA di 12,5 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto di 4,4 milioni di euro. Per il 2023 si prevede una performance in linea con l’anno precedente.