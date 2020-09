Malore per Giancarlo Selci, fondatore della Biesse: è ricoverato all'ospedale di Fano

Ultimo aggiornamento: 17:46

PESARO - Apprensione per, fondatore e presidente dell’azienda pesaresecolto da un malore. Il patron del gruppo, 84 anni, è stato ricoverato presso l’Ospedale Santa Croce di Fano, nel reparto di Medicina Interna guidato da Gabriele Frausini. È stato diagnosticato un ictus ischemico, le sue condizioni di salute non risultano gravi e le prossime 72 ore permetteranno di formulare un quadro clinico più dettagliato. La famiglia ringrazia per le manifestazioni di affetto e vicinanza che sta ricevendo e chiede il massimo riserbo sulle condizioni cliniche.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: