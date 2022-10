Biesse, nel 2022 crescono i ricavi ma cala l'utile netto

PESARO - Il Gruppo Biesse, azienda che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi, ha chiuso i primi nove mesi del 2022 com un utile netto di 24,8 milioni di euro, in calo rispetto ai 35,4 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021.

Lo rende noto un comunicato della società aggiungendo che i ricavi netti risultano in crescita nel periodo a 613,4 milioni di euro (+16,4% rispetto a settembre 2021). Migliora anche l'Ebitda che è salito del 14% su base annua portandosi a 70,8 milioni di euro. L'ebit reddito, ante eventi non ricorrenti, risulta in crescita del 34,2% su base annua a 42,6 milioni. Tra gli altri elementi rilevanti sul profilo economico Biasse segnala anche che il backlog di Gruppo si attesta a 372 milioni di euro (+27,8% su settembre 2021).