Biesse Group, doppio riconoscimento come migliore azienda. Fu fondata a Pesaro da Giancarlo Selci nel 1969

PESARO - Biesse, azienda internazionale che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi, quotata alla Borsa di Milano, si è aggiudicata i due importanti riconoscimenti nazionali di «Best Managed Companies» Award, il premio rivolto alle «aziende meglio gestite» istituito da Deloitte Private e «Italy’s Best Employer» di Statista e Corriere della Sera. Il primo riconoscimento vede Biesse vincitrice per la quinta volta consecutiva, dunque in categoria Gold, del “Best Managed Companies” Award, il premio rivolto alle «aziende meglio gestite» istituito da Deloitte Private con la partecipazione di Altis Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext – l’ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici – e Confindustria Piccola Industria.

Biesse Group, doppio riconoscimento

«Siamo lieti di ricevere questo riconoscimento che ancora una volta conferma il nostro operato. Un premio che si inserisce in una fase senza dubbio positiva per il nostro gruppo, come mostrano gli ultimi documenti finanziari, sebbene sappiamo, oggi più che mai, che sia necessario mantenere un atteggiamento prudente per l’immediato futuro, viste le numerose incognite degli scenari internazionali. Per competere in un mercato sempre più mutevole, abbiamo avviato un profondo processo di rinnovamento del gruppo negli ultimi due anni, per renderlo più snello ed efficiente, semplificandone i processi, e rendendolo capace di adattarsi velocemente a nuovi contesti», ha sottolineato Pierre La Tour, Cfo di gruppo, in occasione della cerimonia di premiazione.

Biesse inoltre ha ricevuto il riconoscimento «Italy’s Best Employer», rientrando nella classifica frutto dell’indagine campionaria condotta da esperti analisti di Statista in collaborazione con Corriere della Sera che elenca le aziende con il più alto livello di soddisfazione dei propri dipendenti in Italia. All’interno del ranking Biesse si posiziona al terzo posto (con un punteggio di 7,97) con riferimento al settore metalmeccanico e impiantistica. “Non solo smart working: i dipendenti cercano valori, benessere e formazione” è quanto emerge dall’analisi condotta sulle aziende italiane oggetto dello studio.

Giancarlo Selci, fondatore di Biesse Group

Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal 2001 al segmento Star di Borsa Italiana. Realizza l’85% del proprio fatturato consolidato all’estero, opera in più di 160 Paesi grazie a 14 stabilimenti produttivi e ad una presenza diretta nei principali mercati mondiali. Annovera fra i suoi clienti aziende di riferimento nelle proprie Industry e prestigiosi brand del design italiano ed internazionale. Oggi conta 4.300 dipendenti.