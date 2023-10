TERRE ROVERESCHE Avere un deposito di 5mila quintali di balle di fieno in località Fornace, dove a suo tempo sorgeva la fabbrica di laterizi, davanti al borgo omonimo a ridosso dell’accesso a Orciano «è motivo dei forte preoccupazione». Così ha preso posizione il consiglio municipale inviando una lettera al sindaco di Terre Roveresche. I punti interrogativi sono diversi: «Quali i programmi dell’amministrazione e della proprietà per qualificare quell’area strategica per lo sviluppo del comune; nel deposito di stoccaggio in grosse quantità di materiale infiammabile vi sono tutte le misure di sicurezza e le precauzioni necessarie a salvaguardia dell’incolumità dei residenti e delle loro abitazioni?». Inoltre «è rimasto sul posto un deposito di calcinacci dalla demolizione del corpo di fabbrica, quando verranno rimossi?».



La preoccupazione prima dei residenti è relativa alla sicurezza per il rischio incendio che è molto sentita anche nei confronti di un’eventuale autocombustione. «Non è una presa di posizione da intendersi a fini polemici» si commenta. La conferma arriva dal fatto che il Comune ha preso atto della situazione «riconosciuta effettivamente problematica, ma solo dopo la segnalazione inoltrata al primo cittadino a seguito della nostra comunicazione. In precedenza nessuno si era posto il problema».

La verifica



L’amministrazione comunale ha disposto una verifica ad opera della polizia locale e ha successivamente chiesto una verifica anche da parte dei vigili del fuoco, la cui decisioni risulteranno determinanti per i provvedimenti da prendere che dovranno obbligatoriamente essere rispettati. In poche parole il focus evidenzia questioni di non poco conto. Il consiglio municipale renderà nota la risposta ricevuta dal sindaco.