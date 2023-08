Ast Pesaro Urbino, concorso per 17 nuovi medici: ecco in quali reparti prenderanno servizio

PESARO - Pubblicata la determina che dà avvio alle procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di 17 medici di diverse specialità da destinare ai diversi presidi dell’Ast di Pesaro Urbino. «Con queste procedure– spiega il direttore generale Ast PU Nadia Storti – diamo linfa a diversi reparti per la copertura di posti vacanti da dedicare a strutture aziendali strategiche, che contribuiranno a dare impulso sia all’attività ambulatoriale che a quella dei ricoveri ospedalieri con conseguente abbattimento delle liste di attesa, riuscendo sempre di più elevare gli standard di qualità dell’assistenza ospedaliera dei nostri presidi. Nel dettaglio si tratta di 17 posti di dirigente medico. Le domande potranno essere presentate dai candidati dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale della regione Marche».

I posti



Nel dettaglio si tratta di sei posti di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia: due da assegnare alla UOC Cardiologia UTIC dell’ospedale di Pesaro, due alla struttura dello Scompenso Cardiaco e Cardiologia del nosocomio di Fano e due alla UOC Cardiologia UTIC del presidio di Urbino.

Altri tre posti di Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Infettive da destinare al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Pesaro e due posti di Dirigente Medico nella disciplina di Nefrologia: uno da assegnare al reparto di Nefrologia e Dialisi di Pesaro e Fano e uno alla struttura di Nefrodialisi del Maria della Misericordia.

Ancora tre medici nella disciplina di Oftalmologia per integrare due unità all’Oculistica del Santa Croce di Fano e una per il reparto di Urbino insieme a due oncologi da attribuire a Pesaro e Urbino; Infine un posto di Dirigente Medico nella disciplina di Anatomia Patologica.



«Inoltre – aggiunge Storti - con questi concorsi diamo seguito alle nuove direttive regionali che hanno apportato radicali cambiamenti nell’ambito dei protocolli operativi delle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, permettendoci di dare immediatamente seguito elle specifiche esigenze delle nostra azienda sanitaria territoriale riuscendo ad agire direttamente sulle strutture che più di tutte le altre hanno necessità di ricevere nuove risorse».