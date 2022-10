Apecchio, trova sei maxi porcini gemelli da record. «Dove li ho colti? Non lo dico neppure a mio marito»

APECCHIO Giornata fortunata per una signora di Apecchio appassionata di funghi che ieri mattina ha raccolto 6 maxi porcini gemelli. Un evento così raro che la signora ha dubitato della sua esperienza ma osservando con attenzione ha avuto conferma che si trattava proprio di una mazzo di porcini gemelli con 6 esemplari.

Top secret il luogo del raccolto

Top secret il luogo in cui li ha trovati. Bocca cucita anche con il marito. Ma quando è scesa dalla sua auto, in piazza Dante, il grosso grappolo di funghi è stato notato da tutti e fotografato come un trofeo. Non è dato sapere se il quantitativo sarà venduto o se finirà, in toto, sulla tavola della fortunata famiglia.