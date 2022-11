Fano, una fiaccolata per Anastasiia. Ecco come aiutare il figlio

FANO - Una fiaccolata per Anastasiia. «La sua terribile fine è una ferita profonda per i suoi cari e per la nostra città - scrive l'assessore Sara Cucchiarini - Ma anche la pesante sconfitta della nostra società, l'ennesima. L'ennesimo femminicidio, oggi a casa nostra. Domenica la città si ritroverà in una fiaccolata silenziosa per condividere il cordoglio e vicinanza». L'appuntamento è al Pincio, domenica, alle 17.30.

Come aiutare la famiglia di Anastasiia

Sono tante le persone che vogliono contribuire ai bisogni della famiglia ucraina di Anastasiia che si affaccia a prove durissime, come se la guerra non fosse già un incubo, è per questo «che si sta facendo per loro una raccolta di beni di prima necessità come coperte, asciugamani e cibo se avete disponibilità rivolgetevi al @paricentro in via Montevecchio 46, telefono 0721.887385. Si è avviata anche una raccolta fondi: Caritas Diocesana Fano

Iban: IT 64 S 06230 24310 000015206432 causale: Raccolta per Anastasiia».