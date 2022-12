Anastasiia torna in Ucraina, lutto cittadino e bandiera a mezz'asta a Fano

FANO - Lutto cittadino e bandiera a mezz'asta a Fano per Anastasiia Alshrj, la mamma ucraina di 23 anni uccisa lo scorso 14 novembre. L'Amministrazione comunale, interpretando il sentimento della popolazione fanese, ha dichiarato il lutto cittadino per domani, 28 dicembre 2022, giorno nel quale la salma abbandonerà per sempre la città di Fano per fare ritorno in patria.

Il figlio con la nonna

Dovrebbe ripartire con la nonna materna anche il figlio di Anastasiia, 2 anni. Il piccolo era stato temporaneamente affidato al deputato della Lega Mirco Carloni. La sorella di Carloni è la titolare del ristorante dove Anastasiia aveva trovato lavoro.