MOMBAROCCIO Oggi a Mombaroccio è il giorno del lutto cittadino per Milena Lentini, proclamato dal sindaco, bandiere a mezz’asta nel Comune e negli edifici pubblici. Alle 14,30 nella chiesa dei Santi Vito e Modesto, affacciata sulla piazzetta del borgo medievale, sarà celebrato il funerale della studentessa di 14 anni, morta sabato dopo una breve agonia all’ospedale di Ancona, dove era ricoverata in seguito allo schianto a Ponte Valle. Alla celebrazione della funzione è atteso l’arcivescovo monsignor Sandro Salvucci. Lo assisterà padre Renato, frate francescano del Beato Sante e parroco del capoluogo.

«Il lutto cittadino - ha comunicato il sindaco Emanuele Petrucci in una nota ufficiale - durerà per l’intero arco di tempo in cui avrà luogo il funerale, fino alla conclusione della cerimonia. Si invitano i cittadini e le organizzazioni sociali a esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e rispetto, e in particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie. L’Amministrazione comunale intende così manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per quanto accaduto».

Raccolta fondi

Un ultimo saluto, dopo il rosario di ieri sera, che richiamerà le famiglie e la cittadinanza tutta, unite nello strazio dei congiunti. Milena ha raggiunto in Cielo la mamma Marianna, morta di leucemia a gennaio del 2019, e lascia il papà Domenico, 46 anni, il fratello di 17 anni, la sorellina di 12 anni, la zia Stefania (che dopo la perdita del genitore era diventata per la ragazza una seconda madre), lo zio Gabriele, i nonni. Ma saranno anche gli amici, i ragazzi della Pro loco Giovani che erano il suo gruppo di riferimento e i compagni di classe a dirle addio, facendo volare i palloncini bianchi e leggendo le loro preghiere. Non potrà esserci al funerale Denise, 14 anni, la studentessa che era in auto con Milena quella mattina maledetta. Ieri la ragazzina è tornata a casa dall’ospedale San Salvatore, dove è stata curata dalle ferite riportate, ma dovrà restare ancora a letto in convalescenza, sembra che non si ricordi più nulla dell’incidente. Mentre Matteo, il compagno di 19 anni che era alla guida dell’auto, abita a Montegiano. Intanto la Caritas parrocchiale di Villagrande e la Casa famiglia della comunità di don Oreste Benzi hanno promosso una raccolta di fondi per i parenti della studentessa. «Chi vuole aderire - scrivono gli organizzatori - può lasciare un’offerta alla Caritas, al santuario del Beato Sante e nelle parrocchie». Come molti ragazzi di Mombaroccio, anche Milena era impegnata nella Pro loco Giovani, era molto attiva nel volontariato per la comunità, soprattutto in occasione degli eventi, come i Mercatini di Natale, che tra una decina di giorni abbasseranno tristemente le loro luci. «La nostra comunità ha perso un piccolo cuore - scrive la Pro loco -, troppo presto, Milena, hai lasciato questa Terra, ma generosamente rimarrai ancora con noi. Tutto il consiglio direttivo si stringe al dolore della famiglia in un abbraccio».