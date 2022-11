OSTRA - Lutto ad Ostra per la morte di don Francesco Orsi. Aveva 92 anni. Nel 1953 era stato ordinato sacerdote e dal 28 giugno 1953 al 4 dicembre 1959 fu cappellano a Santa Croce in Ostra.

Tra i suoi primi incarichi quello di seguire la costruzione della piccola chiesa di Santa Maria Goretti in contrada la Corea, al confine tra Ostra e il Filetto di Senigallia. A Corinaldo, dal 1959 al 1965, trascorse sette anni in parrocchia come cappellano. Passò per un anno alla Chiesa della Pace di Senigallia e il 4 luglio del 1966 a San Pietro di Vaccarile, dove venne nominato vicario-curato parrocchiale. Rimase fino al 1972 per passare poi alla parrocchia di Santa Lucia nella chiesa di San Francesco in Ostra, come economo spirituale fino al 1974, anno in cui venne nominato rettore del Santuario della Madonna della Rosa dove oggi, alle 15, verranno celebrati i funerali.