FABRIANO - «Salutiamo don Luigi Monti un grande sacerdote, sempre disponibile, pronto a servire il Signore compreso la mattina quando al Santuario della Madonna del Buon Gesù ha celebrato la sua ultima Messa». Così la Diocesi di Fabriano-Matelica nell’annunciare il decesso dell’ex vicario generale deceduto domenica sera, a 87 anni.

Nativo di Genga, è stato per tutta la vita un punto di riferimento importante per la Diocesi. Cordoglio è stato espresso dal vescovo diocesano, monsignor Francesco Massara: «Perdiamo un grande sacerdote, un uomo di Dio, vicino a tutti i vescovi con cui ha collaborato, ai sacerdoti e alle persone che ha accompagnato con la sua saggezza e preghiera. La Diocesi – prosegue il presule - è riconoscente per il suo servizio e lo affida alla misericordia di Dio, con la certezza che dal Paradiso continuerà a pregare per ognuno di noi». Per il clero è stato «un parroco amatissimo, uomo di grande fede, profondo testimone del Vangelo, umile servitore della Chiesa».

Vicinanza espressa anche dal vescovo emerito, Giancarlo Vecerrica e da tantissime persone che hanno percorso un tratto di strada con lui. Il suo successore alla guida della parrocchia Madonna della Misericordia, don Umberto Rotili, lo ricorda come «una roccia di questa chiesa e del quartiere, una colonna portante per tutti. Brillante, deciso, corretto, ironico, accogliente con tutti». Il sindaco Daniela Ghergo: «Monsignor Luigi Monti è stato una figura di riferimento per generazioni di ragazzi, un parroco mite, scrupoloso, sempre presente con la discrezione che lo caratterizzava. Innamorato della sua parrocchia e della sua città. È stato il sacerdote che mi ha fatto da guida fin dall’infanzia». Oggi camera ardente presso la casa funeraria Infinitum Bondoni, via Nenni. Domani alle 15 alla chiesa Madonna della Misericordia i funerali presieduti dal vescovo Massara. Poi la sepoltura a Genga.