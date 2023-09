ACQUALAGNA - “Welcome to Montefeltro” è un progetto di valorizzazione turistica della Regione Marche e del Montefeltro attraverso un progetto di rete. Finanziato con un bando “Gal Montefeltro Sviluppo”, in collaborazione con gli enti e le istituzioni del territorio, il progetto prevede dal 8 al 10 settembre, il “Festival del turismo e dello sport outdoor” presso il “Parco del museo dei riciclosauri” al Furlo e un “Fuori Festival” nelle attività dei partner di progetto.

APPROFONDIMENTI LA STAGIONE Turismo in calo a Fano del 20%. L'assessore Lucarelli: «Mancano gli stranieri, all'estero non ci conoscono»



La promozione



Tale evento si pone come promozione del turismo sportivo all’aria aperta che si può praticare sul territorio della provincia di Pesaro Urbino con particolare attenzione alla pratica di attività senza necessità di un vero e proprio impianto sportivo. Un evento articolato che prevede la partecipazione di organizzazioni sportive e operatori turistici che potranno fare conoscere le opportunità per i cittadini e per i turisti. Partner del progetto Welcome sono strutture ricettive e operatori turistici: “Max il Narrastorie”, “ValdericArte”, “Ludovilla”, “Agriturismo Cà Licozzo”, “Marche Road” capitanati da “Cooperativa Idea” e con il supporto di “Cooperativa La Macina Terre Alte” di Acqualagna. «Le giornate del weekend - sottolinea Mirco Nicusanti, vice presidente di “Cooperativa Idea” e capofila del progetto - saranno l’occasione per presentare i progetti di sviluppo turistico/sportivo realizzati dalle organizzazioni partecipanti sia in ambito locale che in ambito europeo. Sarà data rilevanza anche alle attività sportive e di turismo accessibile e alle opportunità da offrire alle persone con bisogni speciali».

Durante la prima fase di progetto sarà trattato il tema del turismo culturale e saranno conosciute le opportunità che si stanno delineando nel nostro territorio attraverso l’incontro con l’assessore di Urbino, Roberto Cioppi, e il sindaco del Comune di Acqualagna, Luca Lisi. Molta importanza rivestono, infatti, le progettazioni delle istituzioni locali e la sinergia con le attività che lavorano nell’industria del turismo. Appuntamenti di formazione finalizzati a migliorare le capacità di accoglienza, di erogazione di servizi turistici e l’acquisizione di competenze trasversali.



Il programma sul sito



Per i partecipanti alla rete e, per quanti vorranno partecipare, si prospettano diverse opportunità. Il programma aggiornato e completo sarà visionabile sul sito www.welcometomontefeltro.it e sulla pagina facebook e Instagram di progetto Welcome to Montefeltro.