FANO - Terminata l’alta stagione turistica, il mese di settembre si propone grazie al bel tempo, come mese ideale per continuare le vacanze. Le alte temperature si sono attenuate e le spiagge appaiono meno affollate. E’ tempo quindi di attuare quel progetto di destagionalizzazione che dovrebbe aiutare le imprese che lavorano con il turismo a proseguire la loro attività.

APPROFONDIMENTI LA SCRITTA Graffitaro innamorato deturpa il sottopasso di Vallato

L’incentivo

Un incentivo è dato dalla visit card che consente a tutti coloro che sono ospiti delle strutture ricettive di usufruire di una serie di servizi in modo del tutto gratuito. Fino ad oggi ne sono state richieste 3.000; esse consentono di partecipare a visite guidate su monumenti, alcuni dei quali come i sotterranei di Sant’Agostino, sono stati resi più fruibili rispetto a passato e servirsi del trasporto pubblico a domanda.

«Tutti continueranno - ha evidenziato l’assessore Etienn Lucarelli – a ricevere via e - mail le nostre comunicazione relative ad iniziative ed eventi che caratterizzeranno i prossimi mesi. D’ora in avanti si passerà necessariamente, pur in maniera graduale, dal turismo balneare a quello culturale. E in questo Fano è molto fortunata, in quanto possiede delle attrattive di carattere storico, archeologico collegate attraverso l’antica consolare Flaminia con un entroterra ricco ugualmente di risorse storiche e ambientali che possono ugualmente sedurre il turista, a questo si associano l’enogastronomia che è salita alquanto nella classifica del gradimento del turista e le occasioni esper i enziali proposte dal nostro piano strategico del turismo. Il tutto però funzion a se viene organizzato insieme con tutte le categorie e gli operatori interessati, altrimenti singole iniziative ci portano poco lontano».

Le iniziative isolate

Quest’anno difettano le presenze di turisti stranieri, il che significa che ancora la Fano turistica all’estero è poco conosciuta. Quindi iniziative come la presentazione del brodetto in Spagna e poi Londra non possono rimanere isolate, occorre insistere per fra conoscere la nostra realtà, il cui unicum è proprio il connubio tra mare ed entroterra, che poche altre località possono vantare in maniera così qualificata. Se per Fano città, la visit card è stato il primo provvedimento che in tema di accoglienza ha consentito al turista di risparmiare soldi e di accedere comodamente a molti servizi, anche per l’entroterra occorre concretizzare provvedimenti che possano valorizzare questo connubio.

Il racconto mancante