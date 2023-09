ACQUALAGNA - Anche la capitale del tartufo, Acqualagna, aderisce all’Itinerario della Bellezza, progetto di promozione, valorizzazione e comunicazione turistica curato da Confcommercio Marche Nord. Soddisfazione da parte del direttore generale e ideatore del progetto Amerigo Varotti: «L’adesione da parte del Comune di Acqualagna a un progetto che vede già coinvolti 21 Comuni della nostra provincia ci riempie di soddisfazione. Ci è stata comunicata dal sindaco Luca Lisi che ringraziamo. L’ingresso di Acqualagna conferma la bontà del progetto, delle tante iniziative che abbiamo realizzato e che continuiamo a fare a livello di promozione turistica, comunicazione e pubblicità e dei tanti eventi che organizziamo in Italia e all’estero che hanno consentito un’adeguata valorizzazione dei Comuni».

Acqualagna va ad arricchire notevolmente l’Itinerario: «Ha un insieme di prodotti turistici di grande valenza. E’ la capitale nazionale del Tartufo, con il mercato più importante a livello planetario, tante attività commerciali legate a questo prezioso tubero, il Museo del Tartufo, la fiera nazionale che è sicuramente tra le più importanti, se non la più rilevante del Paese. Sempre a livello enogastronomico va evidenziata l’ampia offerta di ristoranti che ci sono sul territorio. L’altro aspetto è quello ambientale, con la preziosa e straordinaria riserva naturale statale Gola del Furlo di una bellezza indescrivibile e le tante attività outdoor. Non meno importante il turismo religioso con l’abbazia di San Vincenzo al Furlo, una delle più antiche del nostro territorio, e il Santuario del Pelingo. Con l’ingresso di Acqualagna, peraltro, si completa la presenza dei Comuni di tutta la Via Flaminia nel nostro progetto».



Molto soddisfatto anche il sindaco Luca Lisi della scelta che il Comune ha deciso di fare per accrescere le potenzialità di Acqualagna, avere un’ulteriore spinta promozionale per il territorio e per tutte le attività economiche che ci sono e moltiplicare le presenze turistiche e i visitatori. L’amministrazione si aspetta molte iniziative, tanti eventi in Italia e all’estero, ad iniziare dalle fiere turistiche a cui Confcommercio parteciperà nelle prossime settimane, dove Acqualagna insieme ai Comuni partecipanti al progetto, avranno un’adeguata visibilità.