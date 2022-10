ACQUALAGNA - Da anni le fiere dedicate al tartufo non celebrano solo il “Re della Tavola” ma rendono omaggio all’ambiente naturale culturale, sociale dove nasce. Lo dimostra questa domenica davvero particolare. La 59^ Mostra del Tartufo bianco Pregiato delle Marche di Sant’Angelo in Vado si chiude premiando con il Tartufo d’Oro lo stilista Angelo Cruciani, ideatore del brand Yesael, l’azienda Fratelli Beretta, titolare del marchio Carpegna Prosciutti e sponsor della Vuelle Basket e Piergiorgio Cariaggi dell’omonimo lanificio di Cagli, leader mondiale nei filati di pregio. Un premio anche alla memoria del professore Gabriele Donnini, figura poliedrica che arricchì il paese.

Taglio del nastro

Contemporaneamente si apre, nel segno della solidarietà, la 57^ Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna che, alle 10.30, al Teatro Conti, insignirà Pergola della Ruscella d’Oro, il riconoscimento più alto di Acqualagna consegnato alla città dei Bronzi costretta ad annullare la sua Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato per colpa dell’alluvione. Ritirerà il premio il sindaco Simona Guidarelli. Poi, alle 18, al Salone da Gustare, il premio sarà consegnato anche al 2 Stelle Michelin Gennaro Esposito, chef del “La Torre del Saracino” di Seiano, già Masterchef Junior, con 3 Forchette del Gambero Rosso e premiato “Chef Mentor 2020” dalla Michelin. Fiere, quelle di Sant’Angelo in Vado e Acqualagna, che riservano momenti speciali alla “cerca al tartufo”.

Patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’anno scorso dall’Unesco che avvalla il fatto che il tartufo è cultura, identità, esperienza e, quindi, si trova al centro di pagine di storia della vita rurale di alcuni comprensori ed è una pratica che riunisce conoscenze approfondite dell’ambiente naturale, dell’ecosistema. Pratica che si basa su un rapporto speciale tra uomo e cane. A Sant’Angelo, nell’area archeologica di Campo Monti, andrà in scena anche la 48esima Gara di cerca al tartufo che metterà in palio il Trofeo Perrotta. Ad affrontarsi cani e tartufai provenienti da tutt’Italia per una gara dove conterà l’affiatamento e il rapporto tra cane e conduttore, oltre ovviamente al fiuto. Alle 15 sempre in zona Campo Monti, l’Associazione Tartufai e Amici del Bosco organizza una gara di cerca al tartufo in un ambiente boschivo ricreato che simula la vera cerca nel bosco. Ad Acqualagna, prevista invece la “cerca” per i più piccoli nel parco pubblico.



Raffinata kermesse

Comunque, Acqualagna si conferma una raffinata kermesse. «Perché si tratta di una fiera innovativa, dal format elegante - spiega il sindaco Luca Lisi - con una visione a lungo termine». Questo perché declina il tartufo come “fiera” con gli stand dei commercianti, come tipicità agroalimentare e artigianale nel “Mercato del Gusto”, come “Salone da Gustare” con cooking show di prestigiosi chef. Alla cerimonia inaugurale parteciperanno i neo eletti in Parlamento Mirco Carloni e Giorgia Latini, l’assessore regionale Stefano Aguzzi, il presidente del consiglio regionale delle Marche, Dino Latini, il prefetto Tommaso Ricciardi, il questore Raffaele Clemente. Infine oggi s’inaugura anche la “Mostra Mattei 60 – Enrico Mattei, l’uomo della rinascita”.