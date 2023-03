Venti di burrasca (forte) attesi domani, in tutte le Marche scatta l'allerta

Attenti alle raffiche di vento nelle Marche, nella seconda parte della giornata di domani, 10 marzo 2023, potranno raggiungere il livello di "burrasca forte". Per questo è prevista l'allerta verde (quella comunque più bassa nella scala che va fino al rosso passando per verde, giallo e arancio) nelle Marche per questo venerdì, dalle 12 alle 24, su tutta la costa.

Il bollettino

Secondo il bollettino della protezione civile delle Marche l'ingresso in quota di aria più fresca nella prima parte della giornata di venerdì darà luogo ad un temporaneo peggioramento del tempo con pioggia battente praticamente ovunque. Successivamente, flussi occidentali continueranno a caratterizzare la giornata di sabato fino alla serata quando il transito di una linea di instabilità fredda porterà deboli fenomeni nella nottata fra sabato e domenica e, successivamente, un miglioramento del tempo.

La previsione per venerdì

Cielo nuvoloso, in particolare nelle zone alto collinari e montane, con generale diminuzione della copertura dal pomeriggio. Precipitazioni sparse nelle zone collinari e montane e nel settore basso collinare e costiero meridionale ed isolate altrove, concentrate nella prima parte della giornata ed in esaurimento nel corso del pomeriggio, anche a carattere di rovescio o di temporale. Limite delle nevicate oltre ai 2.000 metri. Temperature in diminuzione nei massimi. Venti sud occidentali, moderato o teso nelle zone collinari e montane con raffiche fino a burrasca o burrasca forte. Di brezza tesa o di vento moderato altrove con raffiche fino a vento forte. Mare mosso.